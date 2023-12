Με δύο σημαντικές επιστροφές θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο ΟΦΗ.

Την προετοιμασία του για το σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (3/12, 19:30) ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ. Ο Βάλντας Νταμπράουσκας ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται και πάλι οι Πραξιτέλης Βούρος και Τζον Τοράλ.

Από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινε ο Σαντιάγκο Μοσκέρα, καθώς υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και έτσι με απόφαση της διοίκησης δεν θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μέρος της σημερινής προπόνησης ακολούθησαν οι Μπάκιτς και Θεοδοσουλάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μπάουμαν, Χριστογεώργος, Λάρσον, Μαρινάκης, Αμπάντα, Τοράρισον, Γιαννούλης, Πασαλίδης, Λαμπρόπουλος, Καρώ, Βούρος, Γκαγιέχος, Γκλάζερ, Μεγιάδο, Τοράλ, Νέιρα, Ριέρα, Αποστολάκης, Φελίπε, Ντίκο.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον @FcPanathinaikos __ Squad list for the match against Panathinaikos FC. #paoofi #oficretefc #oficrete #ofifc #slgr #matchday13 #greece #football #crete #monoofi



Music from #Uppbeat (free for Creators!):https://t.co/lFX2UyidqQ pic.twitter.com/S9UMvRkVgE