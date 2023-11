Ο Πέδρο Αλβες έχει βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προτείνει ο Ολυμπιακός για τα επόμενα 2,5 χρόνια σύμφωνα με τους Πορτογάλους.

Ο δημοσιογράφος Μπρούνο Αντράντε έχει γράψει ότι ο Πέδρο Αλβες έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Χαρακτηριστικά αναφέρει στο λογαριασμό του στο twitter: «Ο Πορτογάλος Πέδρο Άλβες, πρώην Εστορίλ, είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Υπέγραψε συμβόλαιο ισχύος δυόμιση ετών με τον ελληνικό σύλλογο», ενώ στη συνέχει αναφέρει τις σχέσεις που υπάρχουν με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, ομάδες που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το Who is Who του Πέδρο Άλβες