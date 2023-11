Για επίσημη κρούση της Ατλέτικο Μινέιρο στη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Γκουστάβο Σκάρπα κάνουν λόγο οι Βραζιλιάνοι.

Όλο και πιο έντονο γίνεται το... φλερτ της Ατλέτικο Μινέιρο με τον Γκουστάβο Σκάρπα, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Είναι γνωστό το ενδιαφέρον από τη μισή... Βραζιλία για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό όμως η Ατλέτικο φαίνεται πως το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω όσον αφορά την υπόθεση του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αντρέ Ερνάν, ο σύλλογος κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή ύψους 4,5 με 5 εκατ. ευρώ προκριμένου να τον κάνει δικό της ενώ έχει γίνει κίνηση και προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή για τη μεταγραφή του.

