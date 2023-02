Παναθηναϊκός σε Καρλαύτη: «Συγχαρητήρια, έκανες περήφανη την πράσινη οικογένεια»

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη με ανάρτησή του στα social media το νικητή του SuperBowl Γιώργο Καρλαύτη, ο οποίος έχει δηλώσει υποστηρικτής του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» δεν παρέλειψαν να στείλουν τα συγχαρητήριά τους και τις ευχές τους στον υποστηρικτή της ομάδας και αθλητή του NFL, Γιώργο Καρλαύτη, που κατέκτησε το Super Bowl με την ομάδα του, Κάνσας Σίτι Τσιφς.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του στέλοντας τα συγχαρητήριά του και δηλώνοντας την περηφάνια του για το επίτευγμα του Καρλαύτη.

«Συγχαρητήρια Τζορτζ Καρλαύτη για την κατάκτηση του πρώτου σου Super Bowl. Έκανες περήφανη την πράσινη οικογένειά».

Congratulations @TheGK3 for winning your first Super Bowl 🏆.



You made the green family proud ☘️! #Panathinaikos pic.twitter.com/fwLuGXcdlt