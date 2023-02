Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό και θα ολοκληρώσει τη σεζόν στη Σεούλ ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Νότιγχαμ Φόρεστ, Ολυμπιακός και πλέον Σεούλ. Ακόμα ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται στην ίδια σεζόν για τον Ουί-Τζο Χουάνγκ, ο οποίος αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τους Πειραιώτες μετά από ένα εντελώς αρνητικό πέρασμα με 14 συμμετοχές, κανένα γκολ και μία ασίστ.

Ο Νοτιοκορεάτης στράικερ ομολογουμένως δεν έπιασε στους Ερυθρόλευκους και ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε άδοξα, με την ομάδα της πατρίδας του να κάνει την κίνηση για την απόκτησή του επίσης με μορφή δανεισμού από τη Φόρεστ ως το τέλος της σεζόν.

Λόγω του ότι είχε ήδη περάσει από δύο ευρωπαϊκές ομάδες σε μία αγωνιστική περίοδο, ο Χουάνγκ δεν μπορούσε να εγγραφεί και σε τρίτο κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου κι από τη στιγμή που το deal με ομάδα του MLS δεν ευδοκίμησε, η Σεούλ εξασφάλισε τον 30χρονο στράικερ.

OFFICIAL | FC Seoul have confirmed the signing of Hwang Ui-jo on loan from Nottingham Forest. #kleague pic.twitter.com/DOqP5cPZoh