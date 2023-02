UEFA για Παναθηναϊκό: «Ένα κλαμπ γεμάτο μαγικές στιγμές»

Η UEFA θυμήθηκε τον Παναθηναϊκό μέσω του λογαριασμού της για το Europa League μιλώντας για «μία ομάδα με μαγικές στιγμές» στην ιστορία της στην διοργάνωση.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θυμήθηκε το «τριφύλλι» στην ενότητα των Flashback Friday που έχει καθιερώσει ο λογαριασμός της για το Europa League. Ανήμερα των γενεθλίων του Παναθηναϊκού, που γίνεται σήμερα 115 ετών, δημοσίευσαν μία σειρά φωτογραφιών από στιγμές που πανηγυρίζουν οι παίκτες των «πρασίνων» έπειτα από μεγάλες επιτυχίες τους στην διοργάνωση.

Στις φωτογραφίες αυτές της UEFA πρωταγωνιστούν σημαντικοί παίκτες του παρελθόντος όπως ο Τζιμπρίλ Σισέ και ο Μάρκους Μπεργκ, καθώς και οι Ρουκάβινα, Μαρίνος, Γουακάσο, Ιβάνοβ και πολλοί ακόμη.

☘️ A club with magic moments...



Which is @paofc_'s most impressive #UEL result ever?#FlashbackFriday pic.twitter.com/vFKzRaHKuR