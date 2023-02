Ιβάν Κρούζλιακ: Εγινε viral λόγω Φαν Ντάικ και Μανέ, αλλά εφέτος έχει σφυρίξει περισσότερα ματς του Champions League από 68 Elite διαιτητές!

Ο Εlite διαιτητής Ιβάν Κρούζλιακ ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ του Σλοβάκου «ρεφ», ο οποίος μέχρι στιγμής έχει σφυρίξει τέσσερα ματς στο φετινό Champions League.

Μάκης Γκαγκάτσης και Δημήτρης Αγραφιώτης, ζήτησαν εκ μέρους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, αντιστοίχως, από την Ομοσπονδία τον ορισμό Εlite διαιτητή στο μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας για την 21η αγωνιστική της Super League. Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (2/2) ο Ιβάν Κρούζλιακ ορίστηκε να διευθύνει το ματς, προκαλώντας την «οργή» των Πειραιωτών.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τον 38χρονο ως «ψυχοπαίδι του Μίχελ» και έκανε λόγο για ορισμό... πρόκληση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην απάντηση της έκανε λόγο για «προσπάθεια δημιουργίας τοξικού κλίματος» και λίγο αργότερα οι Πειραιώτες με νέα ανακοίνωση τους ζήτησαν την αντικατάσταση του Σλοβάκου, με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν λόγο για «χυδαία συλλογιστική».

Το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ του Σλοβάκου Εlite διαιτητή, ο οποίος είναι το... πρόσωπο της ημέρας.

Το who is who του Κρούζλιακ