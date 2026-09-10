Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε στους παίκτες του συλλόγου στον Ρέντη με αφορμή και τον αγιασμό και την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ.

Στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού βρέθηκε ο πρόεδρος, Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και στο προσωπικό της ομάδας τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον Sport Director Αντόνιο Κορδόν και τον Head of Recruitment του Ομίλου Τζόφρει Μονκαντά. Μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε στη ομιλία του: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και που σας βλέπω όλους εδώ σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το Πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε, είναι προς όφελος του κλαμπ. Της μεγαλύτερης αγάπης μας που είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός.

Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους θριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε, μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κ. Μεντιλίμπαρ, για τον κ. Κοβάσεβιτς με τον οποίο ήμασταν από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, το 2010. Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κ. Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή.

Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στη νοοτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Ιμανόλ τώρα. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Εύχομαι τα καλύτερα.

Το δεύτερο πρόσωπο που είναι επίσης γνώριμο και με το οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, και με το οποίο για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα, είναι ο αθλητικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία του και τον χαρακτήρα του.

Ένα ακόμη πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία περισσότερο απο ένα μήνα τώρα είναι ο Τζόφρεϊ Μονκαντά, ως επικεφαλής του recruitement για τον Ολυμπιακό και του γκρουπ μας. Το βιογραφικό και η εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μονακό μιλούν από μόνα τους, με τους παίκτες που έχει φέρει σε αυτές τις ομάδες και με τις επιτυχίες που είχαν αυτοί οι παίκτες όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι όσοι είστε εδώ να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρώτα από όλα το Πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά όχι για να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίκτες, με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα. Και θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ, να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους.

Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες. Να είστε υγιείς, δυνατοί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους».