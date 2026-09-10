Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού έκανε τις τοποθετήσεις του για τα πρώην μέλη της ομάδας αλλά και για τον νέο προπονητή και τα καινούρια στελέχη.

Στην ομιλία του ο κ. Μαρινάκης ως πρόεδρος του Ολυμπιακού, είχε να πει αρκετά ενδιαφέροντα. Παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές και στο προσωπικό της ομάδας τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον Sport Director Αντόνιο Κορδόν και τον Head of Recruitment του Ομίλου Τζόφρει Μονκαντά.

Συγκεκριμένα για κάθε έναν εξ αυτών είπε:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ: «Φυσικά πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους θριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας.

Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε, μένει για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κ. Μεντιλίμπαρ, για τον κ. Κοβάσεβιτς με τον οποίο ήμασταν από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, το 2010. Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κ. Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή».

ΤΟΝ ΑΛΓΚΟΥΑΘΙΛ: «Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στη νοοτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Από όταν αναλάβαμε τον Ολυμπιακό πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ, με τον Ιμανόλ τώρα. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Εύχομαι τα καλύτερα».

ΤΟΥΣ ΚΟΡΔΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΚΑΝΤΑ: «Το δεύτερο πρόσωπο που είναι επίσης γνώριμο και με το οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, και με το οποίο για κάποιους προσωπικούς λόγους έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα, είναι ο αθλητικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν. Είναι πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία του και τον χαρακτήρα του.

Ένα ακόμη πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία περισσότερο απο ένα μήνα τώρα είναι ο Τζόφρεϊ Μονκαντά, ως επικεφαλής του recruitement για τον Ολυμπιακό και του γκρουπ μας. Το βιογραφικό και η εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μονακό μιλούν από μόνα τους, με τους παίκτες που έχει φέρει σε αυτές τις ομάδες και με τις επιτυχίες που είχαν αυτοί οι παίκτες όλα αυτά τα χρόνια».