Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στο να αποφασίσει να πορευθεί με τρία δεκάρια και στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός για το Πρωτάθλημα.

Ο Μίτσελ έκρινε ότι το ιδανικό θα ήταν να παίξει και στο Περιστέρι με τρία δεκάρια. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον Ατρόμητο: Πασχαλάκης - Ροντινέι, Σωκράτης, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ - Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ - Μπιέλ, Χάμες και Φορτούνης - Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #slgr #ATROLY #Stoiximan pic.twitter.com/JcbBcY5ZsA