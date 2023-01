Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την εκτόξευση του Μάνου Γκαρθία και τις σοφές κουβέντες του Άλαν Πάρντιου μετά τη νίκη επιβεβαίωσης του Άρη επί του Βόλου.

Ο Μάνου Γκαρθία αξίζει κάτι παραπάνω από τον τίτλο του ήρωα της μιας βραδιάς, πρωτίστως, όμως θα πρέπει να το αποδείξει ο ίδιος στον εαυτό του. Χθες (21/1) ο Ισπανός τα έκανε όλα υπέροχα κι αν μπει σε ψηφοφορία το καθένα από τα τρία γκολ που σημείωσε, προσωπικά, θα αντιμετωπίσω δυσκολία στη διαδικασία της επιλογής. Γιατί το καθένα είχε τον δικό του βαθμό δυσκολίας σε απόφαση και εκτέλεση. Έχω την αίσθηση ότι το τρίτο – όση δυσκολία ή τέχνη απαιτείται για ένα σουτ μπανάνα – ήταν το ευκολότερο γιατί εκείνη τη στιγμή αισθανόταν σαν τον Δία στην κορυφή του Ολύμπου. Η ψυχολογία του ήταν στα ύψη κι ενδεχομένως να πίστευε ότι ήταν σε θέση να εκτελέσει την οποιαδήποτε σκέψη θα μπορούσε να του περάσει από το μυαλό.

Κι εδώ έρχονται μερικές από τις κουβέντες που είπε ο Άλαν Πάρντιου στη συνέντευξη Τύπου. Προσωπικά στέκομαι σε μία γιατί ήταν η τέταρτη ίσως και πέμπτη φορά που ανέφερε τη λέξη αυτοπεποίθηση. Αυτό το συναίσθημα λείπει από τον ψυχισμό των ποδοσφαιριστών του Άρη γιατί δεν βγάζουν την ποδοσφαιρική υπεροχή που απαιτείται σε παιχνίδια όπως το χθεσινό. Δεν αποκλείεται να έχουν επηρεαστεί και αυτοί από τη διαδοχική εναλλαγή συναισθημάτων, απόρροια της αγωνιστικής αστάθειας και της διαφορετικής εικόνας είτε από παιχνίδι σε παιχνίδι ή σε ημίχρονα.

Αρνούμενος να πάρει credit από την εμφάνιση του Μάνου, ο Πάρντιου είπε πολλά για τον Ισπανό ο οποίος εμφανίζεται διαφορετικός στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ήδη μετρά τέσσερα γκολ, κυρίως όμως δεν περιορίζεται σε περίτεχνες ενέργειες αλλά επιζητεί την ουσία. Για παράδειγμα, ο Μάνου του πρώτου γύρου, στη φάση του πρώτου τέρματος, δεν θα περίμενε το σκάσιμο της μπάλας πριν την εκτέλεση αλλά θα κοιτούσε αποκλειστικά την πάσα στον Άντρε Γκρέι. Ο Μάνου του δεύτερο γύρου δοκιμάζει συχνά πυκνά τα πόδια του έχοντας εγκαταλείψει το δόγμα του «for the love of the game» που έχει σκοτώσει αρκετούς αρτίστες της μπάλας σαν και του λόγου του γιατί δεν εξέλιξαν (ή μάλλον μετουσίωσαν) το ταλέντο τους.

Και τα τρία γκολ μπήκαν στην transition επίθεση

Εδώ βρίσκεται το δεύτερο κυρίαρχο στοιχείο από τη νίκη του Άρη επί του Βόλου. Δεδομένων των ποδοσφαιριστών στοιχείων που διαθέτει η επιθετική τριάδα του αλλά και της ευεργετικής προσθήκης του Βλάντιμιρ Νταρίντα ο οποίος σπρώχνει την μπάλα προς τα εμπρός, οι «κίτρινοι» θα πρέπει να βρίσκουν περισσότερα γκολ στην transition επίθεση. Θα μπορούσαν να το είχαν κάνει και στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με τον Βόλο αν ο Ντάνιελ Μαντσίνι σήκωνε στοιχειωδώς το κεφάλι του γιατί θα είχε δει τον Γκρέι ο οποίος του φώναζε σα να ήταν ναυαγός σε ξερονήσι επιζητώντας βοήθεια. Η λειτουργία της ομάδας στη φάση του πρώτου τέρματος ήταν ιδανική. Τέσσερις πάσες και η τελευταία… πάρε βάλε από τον Μαντσίνι στον Μάνου.

Αν τα γκολ στο transition στοιχειοθετούν απαίτηση, το δεύτερο είναι ένα πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό σχέδιο στην οργανωμένη επίθεση γιατί η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου με τη δυσκολία στο χτίσιμο επιθέσεων επίσης θα πρέπει να αποτελέσει σημείο προβληματισμού, κυρίως για τον Πάρντιου. Διότι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας θα έρθουν στο «Κλ. Βικελίδης» οι Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννινα και οι «κίτρινοι» χρειάζονται το μέγιστο των βαθμών για να βελτιώσουν τη θέση τους πριν μπουν στην τελική ευθεία των Playoffs.

Οι διαιτητές επιβραβεύουν αυτούς που κάνουν καθυστερήσεις

Είναι το διαχρονικό πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Άλαν Πάρντιου δεν χρειάστηκε χρόνο για να το διαπιστώσει. Η σκοπιμότητα κυριαρχεί κάθε άλλου στοιχείου και οι διαιτητές δεν λειτουργούν υπέρ του αθλήματος αλλά επιβραβεύουν αυτόν που δεν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο αλλά προσπαθεί να «κλέψει» λεπτά, σαν τον αδιάβαστο μαθητή σε τεστ ρουτίνας. «Η συμβουλή από έναν άνθρωπο που έζησε στην Premier League είναι να μην το κάνουν», είπε χθες ο Βρετανός, προφανώς όμως έχει αντιληφθεί ότι αυτό δύσκολα θα αλλάξει.

Ειδικά αν ο χθεσινός, Κωνσταντίνος Κατοίκος, θεωρείται από τους ανερχόμενους διαιτητές. Κακός στη διαχείριση των φάσεων, ανεπαρκής στον πειθαρχικό έλεγχο και μαζί με τον Γκάμαρη στο VAR αλλοίωσαν τη φάση του πέναλτι (στην ανατροπή του Γκρέι) δίνοντας επιθετικό φάουλ. Ο Άρης έχει μάθει να παίζει υπό αυτές τις συνθήκες, είναι φανερό όμως ότι έχει εκνευρίσει τους ποδοσφαιριστές του. Σε μια φάση στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου πήγαν τέσσερις από δαύτους στον διαιτητή για ένα σκληρό φάουλ στον Μάνου Γκαρθία. Νισάφι πια. Αυτοί καταλαβαίνουν καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ειδικά ποδοσφαιριστές όπως ο Βλάντιμιρ Νταρίντα ο οποίος έφαγε ένα σωρό κλωτσιές, φάουλ δεν πήρε και μετά χαμογελούσε δείχνοντας ότι κατάλαβε εξαιρετικά με ποιον είχε να κάνει.