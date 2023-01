Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Βένε Κασαγκράντε αποκάλυψε τις λεπτομέρεις της συμφωνίας του Ολυμπιακού με την Φλαμένγκο για τον Ραμόν.

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του 21χρονου Βραζιλιάνου αριστερού μπακ της Φλαμένγκο στους «ερυθρολεύκους», η συμφωνία για τον οποίο επετεύθχη σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο βραζιλιάνος δημοσιογράφος, οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν 1,5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν το 70% των δικαιωμάτων του Ραμόν από την Φλαμένγκο, αφήνοντας στην βραζιλιάνική ομάδα το υπόλοιπο 30%.

O Olympiacos acenou ao Flamengo que topa pagar 1,5 milhão de euros, cerca de 8,2 milhões de reais, por 70% dos direitos de Ramon. O Fla quer fazer negócio, vê com bons olhos a venda do lateral e aguarda o time grego enviar a proposta no papel.

Ο σύλλογος της Βραζιλιάς έχει δώσει προφορικά την συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και περιμένει την επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού για να τελειώσει και επίσημα το deal.

Μάλιστα, ο Κασαγκράντε ενημέρωσε πως βρίσκεται στην Βραζιλία κι ένας εκπρόσωπος της ομάδας του Πειραιά που μιλάει απευθείας με την Φλαμένγκο και τους εκπροσώπους του παίκτη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Um representante do Olympiacos, inclusive, está no Rio de Janeiro e conversa diretamente com o Flamengo e com os intermediários brasileiros envolvidos na negociação pelo lateral Ramon.