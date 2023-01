Ολυμπιακός-Άρης με Stoiximan Master!

Ανάλυση και προγνωστικά για τα ματς της Κυριακής στη Super League. Me Stoiximan Master το ματς του Φαλήρου!

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (16:00), η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Η ήττα-σοκ από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες έδωσε τη θέση της στην ευφορία της νίκης επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Με υπομονή, την επιλογή να φορτσάρει στο δεύτερο ημίχρονο και σκόρερ τον Πινέδα, η Ένωση επιβλήθηκε 1-0 του «τριφυλλιού» και μείωσε στους τέσσερις τη διαφορά της από την κορυφή.

Αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες της για τον τίτλο και πήρε ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια. Πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Κηφισιάς και συνεχίζει στα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου το έργο της φαντάζει εύκολο απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Με εξαίρεση το 2-0 επί του Ατρομήτου, ο Παναιτωλικός εμφανίζεται ασύνδετος με την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και αν οι ήττες από ΠΑΟΚ και Άρη χαρακτηρίζονται εν πολλοίς φυσιολογικές, το 0-4 από τον ΟΦΗ έβγαλε στην επιφάνεια μπόλικα από τα αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας του Αγρινίου.

Δεν πρόκειται να μπει σε περιπέτειες, ούτε όμως θα διεκδικήσει κάτι περισσότερο από μια άνετη σεζόν. Ενδεχομένως να έχει έναν ρόλο ρυθμιστή στη συνέχεια του πρωταθλήματος, ειδικά όσον αφορά τη μάχη της ουράς.

Με φόρα η ΑΕΚ, σε κακό φεγγάρι ο Παναιτωλικός, δύσκολα μπορεί να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι.

Στις 19:30 στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Οι Πειραιώτες τρέχουν ένα αήττητο σερί 11 αγώνων εντός συνόρων, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με απολογισμό επτά νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στη Super League πέτυχαν ισάριθμες νίκες με γκολ 11-0 απέναντι σε Αστέρα, Ιωνικό και Βόλο.

Ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση και μείωσαν στους επτά βαθμούς την διαφορά τους από την κορυφή. Μεσοβδόμαδα έμειναν στο 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στη ρεβάνς των 16 του Κυπέλλου με πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά με το συνολικό 6-3. Επόμενος αντίπαλος στη διοργάνωση ο Άρης.

Έβγαλαν αντίδραση οι «κίτρινοι» μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Επικράτησαν 3-0 του Αστέρα και ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας. Δεν θα έχουν πρόβλημα να πάρουν ένα εισιτήριο για τα playoffs, δύσκολα όμως θα μπουν σφήνα στην πρώτη τετράδα.

Η πρόκριση επί του Λεβαδειακού στο Κύπελλο ήρθε με σχετική άνεση, προσφέροντας στον Άρη μια ευκαιρία να συνεχίσει στη διοργάνωση και να διεκδικήσει ένα τρόπαιο στη φετινή σεζόν. Η μεταγραφική ενίσχυση φέρνει περισσότερες λύσεις στα χέρια του Πάρντιου και υπάρχει αισιοδοξία για τη δύσκολη συνέχεια.

Έχει τον πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός, όμως ο Άρης είναι εξαιρετικά δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ικανός να σκοράρει στο Φάληρο και να δώσει ξεχωριστή νότα στο ματς.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός στους Ζωσιμάδες (20:30). Στην καλύτερη τους φάση μέσα στη σεζόν οι γηπεδούχοι. Έχτισαν ένα αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων, με τις ισοπαλίες απέναντι σε Ολυμπιακό, Λαμία και τις νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Λεβαδειακό!

Οκτώ βαθμοί που τους ανέβασαν στην 9η θέση με 17 και δίνουν στον ΠΑΣ Γιάννινα πολύ σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της παραμονής. Βρήκε ρυθμό και αποτελεσματικότητα η ομάδα του Στάικου, μαζί και την ψυχολογία που της έλειπε στο χορτάρι.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά με την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ισοπαλίες με Ιωνικό και ΟΦΗ, αγχωτική νίκη επί του Λεβαδειακού και η πρώτη ήττα της σεζόν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, διαμορφώνουν μια κατάσταση δύσκολη που καλείται να διαχειριστεί πνευματικά. Παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, όμως πλέον οι διώκτες του πλησιάζουν... απειλητικά.

Ενισχύεται μεταγραφικά πάντως, μια εξέλιξη καθ'όλα αναγκαία καθώς ο Γιοβάνοβιτς είχε ξεμείνει από λύσεις. Ανασταλτικά παραμένει αξιόπιστος ο Παναθηναϊκός, όμως οφείλει να βρει λύσεις από τη μέση και μπροστά για να διατηρήσει το προβάδισμα του στην κούρσα του τίτλου.

Σκληρή εκτός έδρας δοκιμασία για το φαβορί, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα το παλέψει έστω κι αν υπολείπεται συνολικά σε δυναμική.

