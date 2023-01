Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γεονμπούκ έχει ήδη στα χέρια της τρεις προσφορές για την παραχώρηση του Τσο Γκε-Σουνγκ.

Ο 24χρονος Νοτιοκορεάτης επιθετικός, που πρόσφατα το όνομά του αναμείχθηκε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φαίνεται πως έχει πέραση. Πέραν από τις Σέλτικ και Μάιντς που ήταν ήδη γνωστό πως έχουν καταθέσει πρόταση για τον παίκτη, με την πρώτη να δίνει 3 εκατ. ευρώ και το 50% από ενδεχόμενη πώληση στο μέλλον, μόνο αν η τιμή φτάνει μέχρι τα 6 εκατ. ευρώ. και την δεύτερη κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, μπήκε στο παιχνίδι και η Μινεσότα.

Το κλαμπ του MLS είναι αυτό που έχει καταθέσει την μεγαλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Τσο Γκε-Σουνγκ, αφού οι Αμερικανοί έχουν φτάσει ήδη τα 5 εκατ. ευρώ, αφήνοντας στην Κορεατική ομάδα και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%.

Οι συζητήσεις του παίκτη με την Γεονμπούκ για την αξιολόγηση των προσφορών βρίσκονται εν εξελίξει.

South Korea’s Cho Gue-Sung has now three proposals: Celtic have made €3m bid with 50% on future sale up to €6m, while Minnesota offer €5m plus 30% on future sale. 🚨🇰🇷 #transfers



Mainz have also made a proposal close to €3m. Discussions are taking place to decide next club. pic.twitter.com/jPN9KIXRWR