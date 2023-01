Σύμφωνα με το SkySports, η Σέλτικ κατέθεσε πρόταση 3,5 εκατ. ευρώ στην Γεονμπούκ για τον Τσο Γκε-Σουνγκ, που έχει γραφτεί και για τον Ολυμπιακό.

Η σκωτσέζικη ομάδα δεν είναι η μόνη που ενδιαφέρεται για τον παίκτη, αφού για τον 24χρονο Κορεάτη επιθετικό, που έχει συνδεθεί και με τους «ερυθρολεύκους», έχει καταθέσει παρόμοια πρόταση και η Μάιντς. Ωστόσο, η γερμανική ομάδα δεν αναμένεται να ανεβάσει την προσφορά της, αν αυτή δεν γίνει τώρα αποδεχτή.

Στην λίστα με τις ενδιαφερόμενες ομάδες βρίσκεται και η Φερεντσβάρος, η οποία, όμως, δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση ακόμα.

Η Σέλτικ, λοιπόν, με την πρόταση των 3,5 εκατ. ευρώ που έχει καταθέσει έχει το προβάδισμα για την περίπτωσή του. Η περίπτωσή του προέκυψε στα ραντάρ των Σκωτσέζων μετά από σκάουτερ που είχαν στείλει στις χώρες της Νότιας Κορέας, Ιράν και ΗΑΕ.

Την περασμένη σεζόν, ο Τσο Γκε-Σουνγκ πραγματοποίησε 35 συμμετοχές σκοράροντας 21 γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ σε περισσότερα από 2.800 αγωνιστικά λεπτά.

