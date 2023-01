Τα επεισόδια στα επίσημα πριν το Ατρόμητος - Ιωνικός (vid)

Ένταση υπήρξε στη χθεσινή αναμέτρηση στο Περιστέρι μεταξύ οπαδών του Ατρόμητου και του Ιωνικού.

Πριν τη έναρξη της αναμέτρησης έλαβαν χώρα μικρής έκτασης επεισόδια στα επίσημα του γηπέδου του Περιστερίου μεταξύ των οπαδών του Ατρόμητου και του Ιωνικού.

Το ματς έληξε με νικητή τον Ατρόμητο με 2-0, με σκόρερ τους Κιάρτανσον και Ροτάριου.

Greece. 08.01.2023

Atromitos - Ionikos.



During the game there was a small clash between the fans. Ionikos on the top vs. Atromitos on the bottom. pic.twitter.com/R5yBVlsTuZ