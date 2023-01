Ο Μίτσελ κατεβάζει την... προβλεπόμενη 11άδα στο Βόλος - Ολυμπιακός έχοντας ξανά μαζί Χάμες, Μπιέλ, Φορτούνη και βασικούς Ρέαμπτσιουκ και Μπακαμπού.

Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ματς με τον Βόλο με βασικούς τους Ρέαμπτσιουκ και Μπακαμπού: Πασχαλάκης - Ροντινέι, Σωκράτης Παπασταθόπουλος με Ντόι και Ρέαμπτσιουκ - Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ - Χάμες, Μπιέλ και Φορτούνης - Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! Olympiacos slgr VOLOLY Stoiximan pic.twitter.com/24jVziYi3p