Ο σταρ του Ουάσινγκτον Ουίζαρντς Κάιλ Κούζμα πόζαρε με τη φανέλα του ΟΦΗ και η κρητική ομάδα τόνισε πως πάντα υπάρχει χώρος για έναν νέο φίλαθλο.

Ο Κάιλ Κούζμα φωτογραφήθηκε με την φανέλα του ΟΦΗ στο περιθώριο της αγώνας της ομάδας του με τους Ορλάντο Μάτζικ, όπου επικράτησαν με 119-100. Ο ίδιος έκανε πολύ καλή εμφάνιση σκοράροντας 23 πόντους, μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ και μοιράζοντας έξι ασίστ.

Ο ΟΦΗ, που φαίνεται να έφερε γούρι στον Αμερικανό σταρ, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του την φωτογραφία του Κούζμα που ποζάρει με την κλασσική ριγέ ασπρόμαυρη φανέλα της ομάδας λέγοντας πως πάντα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην οικογένεια της ομάδας για έναν νέο οπαδό.

Υπάρχει πάντα χώρος για έναν καινούργιο φίλαθλο του ΟΦΗ! Ο χαρισματικός σκόρερ των @WashWizards, @kylekuzma λάτρεψε την κλασική ριγέ @PUMA φανέλα της ομάδας μας! 🫡🏁

There is always room for a new OFI Crete FC fan! Kyle Kuzma, loved our Puma striped jersey! @CosmosSportGR pic.twitter.com/p5DhA9Pjzu