Το «Xmas Project» του ΠΑΟΚ για τα φετινά Χριστούγεννα έχει θέμα «Μοιράσου την αγάπη» κι αυτό ακριβώς έπραξαν οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, βοηθώντας συνανθρώπους τους όπως φαίνεται και στο υπέροχο βίντεο.

Τα Χριστούγεννα θυμίζουν σε όλους την ανάγκη για αλληλεγγύη και βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Και στον ΠΑΟΚ, αυτό ήταν το concept που νοηματοδότησε το φετινό εορταστικό του project στα social media, με τίτλο «Μοιράσου την αγάπη».

Ο Δικέφαλος του Βορρά δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο στο οποίο οι ποδοσφαιριστές του μεταξύ άλλων επισκέπτονται γηροκομεία συνομιλώντας και παίζοντας τάβλι με τους τροφίμους και συνεισφέρουν στη δουλειά εργαζομένων από τον χώρο του εμπορίου και της καθαριότητας. Αρχής γενομένης από την προτροπή του Ραζβάν Λουτσέσκου στα αποδυτήρια, ο οποίος τους «μπολιάζει» με τη νοοτροπία της υποχρεώσης «να καταλάβουμε αυτό που εκπροσωπούμε».

«Αυτά τα Χριστούγεννα αποφασίσαμε να μοιράσουμε την αγάπη. Στους ανθρώπους μας. Στην πόλη μας. Σε όλους εσάς!», έγραψε χαρακτηριστικά το κλαμπ στα social media.

Δείτε το φοβερό βίντεο:

This Xmas, we decided to share the love. To our people. To our city. To all of you! #PAOK #Xmas #ShareTheLove #PAOKFamily @IroesGr pic.twitter.com/WP79c9uZBa