Οι εκτιμήσεις περί συνύπαρξης των τριών για πρώτη φορά στη βασική 11άδα του Ολυμπιακού επιβεβαιώθηκαν για τον αγώνα με τον ΠΑΣ εκτός έδρας.

Στην 11άδα είναι ο Ινμπόμ Χουάνγκ - όπως αναμενόταν - ενώ για πρώτη φορά στο ίδιο σχήμα θα είναι μαζί οι Μπιέλ, Χάμες και Φορτούνης . Η διάταξη του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης - Βρουσάι, Ρέτσος, Ντόι και Ρέαμπτσιουκ - Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ - Φορτούνης, Χάμες και Μπιέλ - Αραμπί.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan! Olympiacos slgr PASOLY Stoiximan pic.twitter.com/LvrmnkP48z