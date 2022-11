Η Σαουθάμπτον ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νέιθαν Τζόουνς για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

Οι «Άγιοι» προχωρήσαν γρήγορα στην αντικατάσταση του Ραλφ Χασενχούτλ αποκτώντας τον Νέιθαν Τζόουνς της Λούτον Τάουν για την άκρη του πάγκου τους. Υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας τρεισήμισι ετών.

Ο νέος προπονητής της Σαουθάμπτον πριν από τα 2,5 χρόνια που πέρασε στην Λούτον είχε κάτσει ακόμη στους πάγκους των Στόουκ (Γεν. 2019 - Νοέμβριος 2019) και Λούτον, ξανά, για τρία χρόνια.

Ο ίδιος ο 49χρονος Ουαλός τεχνικός δήλωσε: «Είμαι πολύ περήφανος που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ξέρω πολλά για την ομάδα, από κείνες τις μέρες του Dell μέχρι και τώρα στο «St. Mary's, και είναι μία υπέροχη ομάδα. Πολλοί από την οικογένειά μου είναι οπαδοί της και αισθάνομαι πολύ πολύ περήφανος που μου δίνεται η ευκαιρία και ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα περιπέτεια».

🚨📝 Nathan Jones appointed the new Southampton manager pic.twitter.com/OHkdMUasg4

