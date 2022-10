Ο Μίτσελ έβγαλε αποστολή για το Ολυμπιακός - Λαμία έχοντας έξω τους Ουί Τζο, Εμβιλά και Βρσάλικο αλλά μέσα τους Μαρσέλο και Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Ο Εμβιλά έχει ίωση και τέθηκε off. Εκτός αποστολής για το Ολυμπιακός - Λαμία είναι και παίκτες όπως οι Ουί Τζο και Βρσάλικο . Εκτός πλάνων είναι και ο Ρέτσος. Ο δε Γκάρι Ροντρίγκες είχε τραυματισμό από τη Φραϊμπουργκ και ο Σισέ αντιμετώπιζε θέμα ετοιμότητας το τελευταίο διάστημα. Μέσα είναι οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος και Μαρσέλο αλλά και ο Φορτούνης.

Η αποστολή του Μίτσελ: Αγκιμπού Καμαρά, Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Κρίστινσον, Κούντε, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Βαλμπουενά και Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΣ Λαμία. / The squad players selected ahead of the match against PAS Lamia. Olympiacos slgr OLYLAM Football FootballGame SquadList pic.twitter.com/liCJ6ozW6s