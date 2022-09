Ένα από τα πιο viral βίντεο της τελευταίας 10ετίας είναι η στιγμή που ο γιος του Μαρσέλο, Έντσο, πετυχαίνει το bin challenge με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μαρσέλο άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 15 χρόνια και 25 τίτλους για να βρει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. Σε ηλικία 34 ετών, ο έμπειρος ακραίος μπακ αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα... μπαμ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Στην παρουσίασή του, είχε μαζί του και τους δύο γιους του, με τον έναν, τον Έντσο, να έχει γίνει πρωταγωνιστής σε ένα από τα πιο viral βίντεο της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα, την εποχή που άπαντες δοκίμαζαν το bin challenge, ο μικρός Έντσο είπε να το δοκιμάσει με τους αστέρες της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στους οποίους ήταν και ο πατέρας του.

Με τον γιο του Βραζιλιάνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, κατάφερε να φτάσει κεφαλιές την μπάλα μέχρι το καλάθι και μόλις το κατάφερε, όλοι οι ποδοσφαιριστές του ισπανικού συλλόγου πανηγύρισαν μαζί του.

