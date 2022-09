Ο Τζόναθαν Οσόριο, που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο κεφάλι τον οποίο τον έχει κρατήσει εκτός από τα τελευταία παιχνίδια του Τορόντο.

Ο 30χρονος Καναδός μέσος, που έχει μπει στο στόχαστρο των «πρασίνων», δεν είναι στην διάθεση του προπονητή του στα τελευταία τέσσερα ματς της ομάδας του (δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου), αφού ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο κεφάλι.

Είναι άγνωστο αν το πρόβλημά του σχετίζεται με την είσοδό του για ένα μικρό διάστημα τον Ιούλιο στο πρωτόκολλο διάσεισης. Η ομάδα του Τορόντο και το ιατρικό επιτελείο της προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μάθουν περισσότερα πράγματα για το θέμα αυτό, ώστε να το αντιμετωπίσουν όσο καλύτερα γίνεται.

Jonathan Osorio is in concussion protocol, per Bob Bradley.#TFCLive | #MTLvTOR