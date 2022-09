O Ολυμπιακός πυροδοτεί τη βόμβα... Μαρσέλο και ο Fabrizio Romano επιβεβαιώνει πως απομένουν τα τυπικά για το deal.

Ο Ολυμπιακός λίγες ώρες πριν τη διορία της ευρωπαϊκής λίστας έριξε τη «βόμβα», μιας και είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Μαρσέλο. Ο Legend της Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα, σε μια κίνηση που κάνει τον γύρο του κόσμου. Μάλιστα, ο γκουρού των μεταγραφών Farbizio Romano τόνισε πως ο Ολυμπιακός έστειλε ήδη τα χαρτιά στον Βραζιλιάνο σταρ και περιμένει να κλείσει άμεσα τη μεταγραφή!

Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. #transfers



Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y