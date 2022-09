Το... μπαμ της μεταγραφικής περιόδου είναι έτοιμος να κάνει ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μαρσέλο που μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν βασικό γρανάζι της Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας κατακτήσει μαζί της 5 Champions League!

Βόμβα μεγατόνων είναι έτοιμος να ρίξει ο Ολυμπιακός βάζοντας στη... μηχανή του ένα πολλάκις πρωταθλητή Ευρώπης (5 φορές με τους Μαδριλένους)! Συγκεκριμένα η ισπανική εκπομπή «El Chiringuito», αναφέρει πως οι πρωταθλητές Ελλάδος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Βραζιλιάνο Μαρσέλο, για να καλύψουν τη θέση του αριστερού μπακ. Τον σπουδαίο άσο που μετά από 15 χρόνια (490 συμμετοχές, 34 γκολ) έφυγε από την Ρεάλ Μαδρίτης! Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί τις επόμενες ώρες αναμένονται με τον Ολυμπιακό να θέλει να... τρέξει την υπόθεση για να δηλώσει στην λίστα της UEFA τον 34χρονο Μαρσέλο.

Τώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός παλεύει πολύ καλά την υπόθεση αυτή με σημαντικές πιθανότητες να κλείσει τον παίκτη. Προφανώς και ο Βραζιλιάνος εφόσον κλείσει και τυπικά και γίνει αυτό το... μπαμ θα υπολογίζεται για τα βασικά πλάνα του συλλόγου.

Μέχρι και μια ημέρα πριν υπήρχε η αίσθηση πως ο Μαρσέλο θα έκλεινε στη Λέστερ. Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών είχε κρούσεις από αρκετές ομάδες. Ακόμα και από ομάδες όπως ο Νις. Τελικώς η συμφωνία με τη Λέστερ δεν έκλεισε ποτέ και έτσι ο Βραζιλιάνος παρέμεινε ελεύθερος και περιζήτητος.

To who is who του Βραζιλιάνου