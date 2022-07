Το τελευταίο και πιο δυνατό φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Διαβάστε τις βασικές επιλογές του Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Φιλικό από το... πάνω ράφι για τον Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο που θα δώσουν οι «πράσινοι» επί αυστριακού εδάφους καθώς την Τρίτη θα πάρουν την πτήση επιστροφής για την Αθήνα.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδος αντιμετωπίζουν στις 6μμ (ώρα Ελλάδος, Cosmote1 και Gazzetta Live) την γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επιλέγει ένα 4-3-3 και να ξεκινάει την αναμέτρηση με τους εξής έντεκα: Μπρινιόλι - Γκάνεα, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Βαγιαννίδης - Πέρεθ, Τσερίν, Αλεξανδρόπουλος - Παλάσιος, Αϊτόρ, Ιωαννίδης.

Our first 1⃣1⃣ for the third #PreSeason2022 friendly game!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #PAOB04 pic.twitter.com/d7Gk0zZFyB