«Κάντιθ, Χιρόνα, Ελτσε για Πέπε»

Ο 25χρονος χαφ του Ολυμπιακού φαίνεται πως βρίσκεται στο «στόχαστρο» τριών ισπανικών ομάδων.

Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Πέπε μετά τον δανεισμό του στη Φαμαλικάο όπου έπαιζε εκεί από τον Φλεβάρη του 2021, όμως ο Πορτογαλος χαφ δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στη χώρα του βρίσκεται στο «στόχαστρο» τριών ομάδων της Ισπανίας και πιο συγκεκριμένα των Κάντιθ, Χιρόνα, Ελτσε που αγωνίζονται στην Primera Division.

Ο 25χρονος μέσος μετρά στην καριέρα του 13 εμφανίσεις με τους «ερυθρόλευκους», όπου πήγε το καλοκαίρι του 2020.

Pepê com mercado em Espanha.

Segundo o jornal a 'Marca', o médio de 25 anos despertou o interesse do Cádiz, Girona e Elche.

Na última época, o atleta esteve cedido ao FC Famalicão, proveniente do Olympiacos. pic.twitter.com/XApFE446Ft