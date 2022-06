Ο Πέδρο Μαρτίνς κατεβάζει 11άδα με αρκετά υπό... δοκιμήν πρόσωπα στο φιλικό με αντίπαλο τη Ριντ στην Αυστρία (19.000, COSMOTE SPORTS 1).

Οι 11 του Μαρτίνς για το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Ριντ: Κρίστινσον, Μπα, Μανωλάς, Κούτρης, Ανδρούτσος, Κανέ, Αγκιμπού Καμαρά, Φαντινγκά, Ραντζέλοβιτς, Καρβάλιο και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Ρίντ! / The line-up for today's friendly match against SV Ried!