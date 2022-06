Η γνωστή διαδικασία επέστρεψε στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας για τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα και τον Αυστριακό μέσο, που ανανέωσε με τον «Δικέφαλο».

Ο Στέφαν Σβαμπ αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία και έπιασε δουλειά, με τους Νίκο Κουαλιάτα και Ράφα Σοάρες να μετρούν, ήδη, τρεις ημέρες στη νέα ομάδα τους.

Πριν από την έναρξη της απογευματινής προπόνησης, όπου οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν πάνω στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία της μπάλας, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, στήθηκε το γνωστό σκηνικό της… υποδοχής στους δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες και τον Αυστριακό μέσο.

