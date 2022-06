«Πρόταση της Μοχούν Μπαγκάν της Ινδίας σε Ανσαριφάρντ»

Ο Ιρανός φορ της ΑΕΚ φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση για μονοετές συμβόλαιο από τον ινδικό σύλλογο, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ δεν υπολογίζεται στην ΑΕΚ και έχει ειδοποιηθεί να βρει πρόταση. Πρόσφατα υπήρξε ενδιαφέρον από Κύπρο, ωστόσο ο Ιρανός επιθετικός, που δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Ένωση ως το 2023, δεν φαινόταν «ψημένος» με τη συγκεκριμένη προοπτική.

Τώρα, ένα tweet Ιρανού ρεπόρτερ τονίζει πως ομάδα από την Ινδία ενδιαφέρεται για τον Ανσαριφάρντ. Όπως αναφέρει, η Μοχούν Μπαγκάν από την Καλκούτα έχει προτείνει στον Ιρανό μονοετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως δεν προκύπτει ότι ο Ανσαριφάρντ έχει κάποια τέτοια πρόταση.

Indian side #MohunBagan have reportedly contacted Iranian duo Karim Ansarifard and Ashkan Dejagah regarding a 1 year contract for each player.



Mohun Bagan finished 3rd place in the Indian SL last season. pic.twitter.com/kesJ8eJDIf