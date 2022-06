Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της απόκτησης του Ράφα Σοάρες από τον ΠΑΟΚ, με τον 27χρονο Πορτογάλο να έρχεται με την… τρίτη προσπάθεια στην Τούμπα.

O Ράφα Σοάρες είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας, όπως έγραψε το Gazzetta από την πρώτη στιγμή που το όνομα του 27χρονου Πορτογάλου μπακ ήρθε στην επιφάνεια από την εφημερίδα «FORZA».

Ο «Δικέφαλος» είχε το όνομα του Ράφα Σοάρες στην transfer list από το καλοκαίρι του 2020. Τότε ήταν επιλογή του Αμπέλ Φερέιρα και του Μάριο Μπράνκο, η περίπτωσή του συζητήθηκε έντονα και το περασμένο καλοκαίρι πριν την απόκτηση του Σίντκλεϊ Φερέιρα.

Τελικά, ο Πορτογάλος αριστεροπόδαρος μπακ συμφώνησε με τον Ζοσέ Μπότο και έρχεται στον ΠΑΟΚ με την συμφωνία να προβλέπει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ετήσιες απολαβές κοντά στα 500.000 ευρώ.

Απομένουν οι υπογραφές για την επικύρωση της συμφωνίας, με τον «Δικέφαλο» να περιμένει εντός των επόμενων ημερών να μείνει ελεύθερος ο 27χρονος ακραίος αμυντικός από την Γκιμαράες (το συμβόλαιο του λήγει στις 30/6) προκειμένου να είναι παρών στο ξεκίνημα της προετοιμασίας που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιουνίου.

Το who is who