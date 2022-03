Το μανατζερικό γραφείο που ανέλαβε την εκπροσώπηση του Μαντί Καμαρά είναι η Base Soccer, η οποία στο πλούσιο πελατολόγιό της διαθέτει μεταξύ άλλων τους Χέουνγκ-μιν Σον, Ραφαέλ Βαράν και Τζέιμς Μάντισον.

Τον τελευταίο καιρό ο χαφ του Ολυμπιακού, Μαντί Καμαρά, ήταν... ακέφαλος μανατζερικά. Η εταιρεία όμως που ανέλαβε να τον εκπροσωπήσει είναι η βρετανική Base Soccer, η οποία ιδρύθηκε το 1997 και εδρεύει στο Λονδίνο. Ο Έλληνας συνεργάτης της είναι ο Σάκης Τζίκας, του οποίου τελευταία δουλειά στους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ντιμπί Κεϊτά.

Η Base Soccer διαθέτει πλούσιο και ακριβό πελατολόγιο, αφού στη... σύνθεσή της βρίσκονται ονόματα όπως οι Χέουνγκ-μιν Σον, Ραφαέλ Βαράν, Τζέιμς Μάντισον, Βιλφρίντ Ζαχά, Ντέλε Άλι, Πέδρο Πόρο, Κάιλ Γουόκερ, Κίεραν Τρίπιερ και αρκετούς άλλους.

Ο 25χρονος Μαντί Καμαρά έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό μέχρι το 2024. Από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κάνει 170 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους» και έχει πετύχει 19 γκολ.

We’re excited to welcome Olympiacos midfielder and Guinean international @MCamarajr10 to CAA Base pic.twitter.com/LqXKPeSwcW