Ο Σενεγαλέζος διεθνής στόπερ γύρισε στον Ρέντη ως πρωταθλητής Αφρικής και οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό τον αποθέωσαν.

Ο Παπέ Σισέ κατέκτησε το Copa Africa με τη Σενεγάλη. Όπως ήταν λογικό αυτή η στιγμή ήταν πολύ σημαντική για εκείνον με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό να τον αποθεώνουν ενώ υπήρξε και το κλασικό... τούνελ με... φατούρο για τον πρωταθλητή Αφρικής.

When your teammates welcome you back as an AFCON2021 winner!



Welcome back @cissepapeabou! Olympiacos Family Cisse Champion Senegal Football pic.twitter.com/pJdWIJhIQx