Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την 21η αγωνιστική της Super League Interwetten (17.15). Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με την εξής ενδεκάδα:

Βατσλίκ, Λαλά, Σωκράτης, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά, Α. Καμαρά, Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό! / Our line-up for today’s match against Panetolikos! #Olympiacos #slgr #OLYPAN #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/MeajVTqBvJ