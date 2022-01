«Αποφασίζει ο Κάντγουελ για Ολυμπιακό ή Μπόρνμουθ»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, Ολυμπιακός και Μπόρνμουθ τα έχουν βρει με τη Νόριτς για τον δανεισμό του Τοντ Κάντγουελ και ο παίκτης αποφασίζει σήμερα για τη νέα του ομάδα.

Ο Τοντ Κάντγουελ παραχωρείται από τη Νόριτς και από την Κυριακή (30/1) το όνομά του έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό. Στο Gazzetta διαβάσατε πως οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση για τον δανεισμό του 23χρονου Άγγλου εξτρέμ και πως προέκπυτε διαφωνία ως προς το ποσό που θα συμφωνηθεί για την οψιόν αγοράς.

Τη Δευτέρα (31/1), τελευταία ημέρα των μεταγραφών, οι πληροφορίες που έρχονται από την Αγγλία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός και η Μπόρνμουθ έχουν συμφωνήσει με τη Νόριτς για τον Κάντγουελ και πως ο ίδιο εντός της ημέρας θα επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

