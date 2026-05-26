Παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού, μέλη της οικογένειας και φίλοι του Παρασκευά Άντζα δίνουν το παρών στην κηδεία του στη Δράμα και μέσα σε κλίμα μεγάλης στεναχώριας.

Οδύνη, θλίψη και σοκ. Τρεις λέξεις που μπορούν να περιγράψουν όσα νιώθουν εκείνοι που ήξεραν τον Παρασκευά Άντζα αλλά και αυτά που αισθάνθηκε ο ποδοσφαιρικός κόσμος με την απώλειά του σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Η κηδεία του βετεράνου αμυντικού του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξας Δράμας και της Εθνικής γίνεται στη Δράμα παρουσία πολύ κόσμου. Εκεί βρίσκονται παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού όπως οι Καστίγιο, Γεωργάτος και Σιόβας, προπονητές όπως ο Γρηγορίου και βέβαια τα μέλη της οικογένειάς του, δικοί του άνθρωποι και φίλοι του.

Υπήρξαν και εικόνες με παίκτες όπως ο Πατσατζόγλου που λύγισαν και έβαλαν τα κλάματα. Παρόντες ήταν και αρκετοί ακόμα άλλοτε ερυθρόλευκοι παίκτες όπως οι Τζόρζεβιτς, Αβραάμ Παπαδόπουλος και Τοροσίδης. Στεφάνια στην μνήμη του Άντζα έχουν στείλει μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο ΠΣΑΠΠ, η Θύρα 7 και οι παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας αλλά και εκείνοι του Ολυμπιακού.