Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκινά το ματς με τον Παναθηναϊκό με τους Σωκράτη, Μανωλά και Μπα στην άμυνα αλλά και φορ τον Τικίνιο.

Οι 11 του Ολυμπιακού για το ντέρμπι - όπου υπάρχουν τρεις στόπερ στο αρχικό σχήμα - έχουν ως εξής: Βάτσλικ, Λαλά, Μανωλάς, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά, Μασούρας, Λόπες και Τικίνιο.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Κρίστινσον, Λοβέρα, Ελ Αραμπί, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Καρμπόβνικ, Βαλμπουενά, Αβραάμ Παπαδόπουλος και Σουρλής.

