Ο Ολυμπιακός μέσα στις έξι αήττητες ομάδες από τις 725 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Μόλις έξι ομάδες παραμένουν αήττητες τη φετινή σεζόν στις πρώτες κατηγορίες της Ευρώπης και μία από αυτές είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγνοεί ως τώρα τη λέξη «ήττα» μετά από 16 παιχνίδια.

Το ποδαρικό στο 2022 ήταν κάθε άλλο παρά ιδανικό για τον Ολυμπιακό, που παραχώρησε ισοπαλία χωρίς σκορ στην έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης. Για άλλη μια αγωνιστική, όμως, το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς απέφυγε την ήττα, όπως πράττει διαρκώς από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα στα μισά και πλέον του δρόμου να βρίσκεται στο εξαιρετικά κλειστό κλαμπ των αήττητων της Ευρώπης!

Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι είναι μία από τις έξι ομάδες από τις πρώτες κατηγορίες όλων των χωρών που συνεχίζουν χωρίς ήττα στα πρωταθλήματά τους, σε σύνολο 725 ομάδων! Με 13 νίκες και τρεις ισοπαλίες, φιγουράρουν στη σύντομη λίστα που αποτελείται επίσης από την Πόρτο (15-2-0), την Παρτιζάν (19-2-0), τη Χιμπέρνιανς από τη Μάλτα (9-4-0), την Ίντερ ντ' Εσκάλντες από την Ανδόρα (5-5-0) και τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ, αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον όμιλο του Conference League, που έχει ξεκινήσει με 8Χ8 στην εθνική της κατηγορία. Αναμενόμενα, και οι έξι ομάδες είναι πρωτοπόροι των πρωταθλημάτων τους.

Only 6 of the 725 top-flight clubs across Europe have not lost a league game this season:



Inter Club d'Escaldes (W5 D5)

Lincoln Red Imps (W8)

Olympiacos (W13 D3)

Hibernians (W9 D4)

Porto (W15 D2)

Partizan (19 D2) pic.twitter.com/a6mUfPrkAR