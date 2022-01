Ολυμπιακός: Ο Ονιεκούρου ενσωματώθηκε στην αποστολή της Νιγηρίας

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Χένρι Ονιεκούρου, ταξίδεψε στην Αμπούτζα και ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής Νιγηρίας.

Το Σάββατο (1/1) ο Χένρι Ονιεκούρου ενσωματώθηκε στην αποστολή της εθνικής Νιγηρίας, η οποία θα συμμετάσχει στο Κόπα Άφρικα. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, υπενθυμίζεται, είχε μείνει εκτός αρχικά και όταν έγινε γνωστό ότι ο Βίκτορ Όσιμεν έχει κορονοϊό, κλήθηκε να τον αντικαταστήσει.

Ο 24χρονος λοιπόν βρέθηκε στο καμπ της εθνικής του ομάδας, στην Αμπούτζα, όπου βρίσκονται ακόμα εννέα παίκτες. Από βδομάδα αναμένεται να αφιχθούν και οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τα media της Νιγηρίας.

Olympiacos striker, Henry Onyekuru, has arrived at the Super Eagles of Nigeria’s camp in Abuja to swell the number of players in camp to nine.https://t.co/nBgE8SO5km