Ολυμπιακός - Λαμία: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Οπως στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, έτσι και στην αναμέτρηση με τη Λαμία (16:00, Live Gazzetta, Novasports Prime), ο Πέδρο Μαρτίνς διατήρησε τα ίδια πρόσωπα στη βασική ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα στο βασικό σχήμα των «ερυθρόλευκων» ξεκινάνε οι: Βατσλίκ, Λαλά, Παπέ Σισέ, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Ρεαμπτσιούκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Λόπες, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία! / Our line-up for today's match against PAS Lamia! 🔴⚪️