Ολυμπιακός: Ενδεκάδα χωρίς Παπασταθόπουλο, Μαντί Καμαρά αλλά με Λόπες με τον ΟΦΗ

Ο Πέδρο Μαρτίνς ξεκινάει το ματς με τον ΟΦΗ έχοντας εκτός των βασικών του πλάνων τους Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Μαντί Καμαρά.

Εκτός 11άδας είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος και ο Μαντί Καμαρά και από την άλλη βασικός είναι ο Λόπες . Οι 11 του Μαρτίνς: Βάτσλικ, Λαλά, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Λόπες, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ! / Our line-up for today’s match against OFI! Olympiacos slgr OFIOLY Football FootballGame LineUp pic.twitter.com/eQ4JN2mFjh

Olympiacos FC (46) (@olympiacosfc) December 4, 2021