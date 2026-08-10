Ο Σρέντερ μίλησε για το απουσιολόγιο της Ναϊμέγκεν πριν τον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως θα έχει διαθέσιμους δύο πολύ σημαντικούς του παίκτες για τη ρεβάνς των προκριματικών του Champions League.

Η Ναϊμέγκεν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στον επαναληπτικό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (11/8,20:30).

Λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς με τους Πειραιώτες, ο Ντικ Σρέντερ είχε να μοιραστεί ενθαρρυντικά νέα όσον αφορά τις απουσίες στην ομάδα του, επιβεβαιώνοντας πως οι Ντάρκο Νέγισμιτς και Τόμπιας Στορμ είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Ο Μπραμ Νούιτινκ και ο Φιλίπ Σάντλερ φαίνεται πως θα μπορέσουν επίσης να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Δίπλα από το όνομα του Νέγισμιτς υπήρχε ένα ερωτηματικό μετά τον πρώτο αγώνα της Eredivisie για τη φετινή σεζόν. Ο Κροάτης αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο κατά τη διάρκεια του ματς με την Τέλσταρ λόγω ενοχλήσεων που είχε.Ο Στορμ από την άλλη είναι αρκετά καλά για να ξεκινήσει και βασικός κόντρα στον Ολυμπιακό.

Τέλος, και ο Μπραμ Νάιτινκ επέστρεψε κανονικά στην αποστολή της ολλανδικής ομάδας για τη ρεβάνς. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στον αστράγαλό του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ είχε ήδη συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή αποστολή της ΝΕΚ. Ο ίδιος δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή στο πρώτο ματς στο Φάληρο.