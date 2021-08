Σισέ: Επιβεβαιώνουν οι Ιταλοί ότι η Τορίνο τον θέλει δανεικό

Ο Ολυμπιακός έχει πει «όχι» στην Τορίνο για το δανεισμό του Σισέ, με τους Ιταλούς να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον του ιταλικού συλλόγου για τον Σενεγαλέζο.

Η Τορίνο κατέθεσε πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Παπέ Σισέ, η οποία αφορούσε στον δανεισμό του Σενεγαλέζου με οψιόν αγοράς και η οποία δεν έγινε αποδεκτή, όπως διαβάσατε στο Gazzetta.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Nicolò Schira, ο οποίος θεωρείται ειδικός σε μεταγραφικά θέματα τονίζει ότι η Τορίνο θέλει τον αμυντικό του Ολυμπιακού δανεικό, έχοντας το δικαίωμα αγοράς του.

Παράλληλα, τονίζει κι αυτός ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με την Κορίνθιανς για τον Λούκας Πιτόν. Θυμίζουμε ότι βάσει του ρεπορτάζ της «Globo», το 1.5 εκατ. ευρώ που έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός για το 90% των δικαιωμάτων του 20χρονου (έχει ιταλικό διαβατήριο), δεν έχει γίνει αποδεκτό από τους Βραζιλιάνους.

#Torino have asked the loan with option to buy of Pape Abou #Cissé to #Olympiacos, which are in advanced talks to sign the left fullback Lucas #Piton from #Corinthians. #transfers