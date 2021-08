ΠΑΟΚ: Η Νόριτς επιμένει και «ανεβαίνει» στα 12 εκατομμύρια για τον Τζόλη (pics)

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στην Αγγλία για την υπόθεση της μεταγραφής του «golden boy» του ΠΑΟΚ στη Νόριτς και μαζί ανεβαίνει το θερμόμετρο στα ύψη ασορτί με τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα.

Στο «Νησί» το ένα δημοσίευμα διαδέχεται το άλλο αναφορικά με τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς. Μάλιστα στην πλατφόρμα πληροφοριών της «Wikipedia» ο 19χρονος Έλληνας διεθνής επιθετικός, ήδη, έχει ενταχθεί στα «καναρίνια»!

According to Wikipedia he already is. pic.twitter.com/jttpc9Ac2P August 5, 2021

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για νέα πρόταση της Νόριτς προς τον ΠΑΟΚ, που αυτή τη φορά θα ανέρχεται στα 12.000.000 ευρώ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας απάντησαν αρνητικά σ’ όλες τις προηγούμενες προτάσεις των Άγγλων, με τελευταία αυτή που έφτανε μαζί με τα μπόνους (8+3) τα 11.000.000 ευρώ.

«Τα καναρίνια είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τον 19χρονο επιθετικό και ελπίζουν να έχουν ολοκληρώσει το deal μέσα στις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ έχει απορρίψει τις προηγούμενες προσφορές της Σίτι, αλλά η Νόριτς είναι αποφασισμένη να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή για το ρόστερ που ετοιμάζει για την Πρέμιερ Λιγκ, τον οποίο παρακολουθεί τους τελευταίους 12 μήνες», αναφέρει ο Κόνορ Σάουθγουελ, ο οποίος ασχολείται με το ρεπορτάζ της Νόριτς στην «Evening Daily Press».

City ready to up the ante to seal Christos Tzolis deal https://t.co/LjL6riu4T6 — Norwich Evening News (@EveningNews) August 5, 2021

Το μυαλό του στη μεταγραφή

Ο Χρήστος Τζόλης περιμένει πως και πως την τελική πρόταση των «καναρινιών», είναι δεδομένο και ολοφάνερο ότι το μυαλό του είναι στη μεταγραφή και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από την πρόκληση της παρουσίας στα σαλόνια της Premier League. Με ετήσιες απολαβές που θα ανέρχονται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το όλο σκηνικό, που έχει στηθεί τις τελευταίες δέκα-δεκαπέντε ημέρες, σαφέστατα επηρεάζει τις υποχρεώσεις που έχει με τον «Δικέφαλο». Γι’ αυτό και στη Μικράς Ασίας έχουν πειστεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πωληθεί το «χρυσό παιδί» της ομάδας.

Οι τελικές συζητήσεις

Όχι, όμως, στα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, άλλωστε, όπως προ πολλού έχουμε σημειώσει στο Gazzetta, ο Ιβάν Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ έχουν θέσει ένα ποσό κοντά στα 15.000.000 ευρώ ως το «ταβάνι» για την παραχώρηση του Τζόλη. Ένα ποσό που μέσα από τις διαπραγματεύσεις μπορεί πάνω-κάτω να τα φτάσουν οι «ασπρόμαυροι».

Norwich hope to have a deal completed for Christos Tzolis in the coming days, with a €12m package on offer to PAOK. #ncfc (@pinkun) — Norwich Zone (@NorwichZone) August 5, 2021

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι τελικές συζητήσεις και η οριστική πρόταση θα προκύψουν αμέσως μετά τη ρεβάνς με την Μποέμιαν, εκτός κι αν η διαφαινόμενη βιασύνη των Άγγλων μας φέρει πιο γρήγορα μπροστά σε οριστικές εξελίξεις.