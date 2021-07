Τη Δευτέρα η Γ.Σ. και η τηλεδιάσκεψη της Λίγκας για προκήρυξη και κλειδάριθμους για την κλήρωση

Η Super League Interwetten έχει προγραμματίσει για το μεσημέρι της Δευτέρας Γενική Συνέλευση και μετά τηλεδιάσκεψη για την προκήρυξη του πρωταθλήματος αλλά και την κλήρωση.

Να θυμίσουμε πως η έναρξη του επερχόμενου πρωταθλήματος της Super League Interwetten έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου.

Να τονιστεί πως στο Δ.Σ. της 8ης Ιουλίου είχε τεθεί θέμα να μην ψηφιστεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος (10 ομάδες ψήφισαν υπέρ του να μην εγκριθεί η προκήρυξη) αν πρωτίστως δεν εξασφαλιστεί τηλεοπτικό συμβόλαιο και ότι η κλήρωση πήγε μία εβδομάδα μετά προκειμένου να διευθετήσουν όλες οι ομάδες τις επαφές τους για τα τηλεοπτικά τους συμβόλαια.

Για τη Δευτέρα για τις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Έγκριση Προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 Interwetten (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

2. Διάφορα.

* Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, θα λάβει χώρα α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι., με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά την α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα λάβει χώρα β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

Επίσης τη Δευτέρα στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Ενημέρωση για τους κλειδαρίθμους της κλήρωσης Πρωταθλήματος Super League 1 Interwetten, αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

2. Θέματα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας των γηπέδων.

3. Χορηγικές Προτάσεις για Διαγωνισμούς Best Goal και Player of the month.

4. Έγκριση προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 και Κ17, αγωνιστικής περιόδου 2021-22.

5. Σύμβαση με εταιρεία CAROUZEL για την παραχώρηση δικαιωμάτων διάθεσης αυτοκόλλητων φωτογραφιών (stickers) & άλλων συναφών δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών και σημάτων ομάδων της Super League 1.

6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021.

7. Εισήγηση για ανανέωση σύμβασης προσωπικού καθαριότητας.

8. Διάφορα.

Από τη Λίγκα σχετικά με την ηλεκτρονική κλήρωση του Πρωταθλήματος Super League Interwetten 2021-22 η ενημέρωση που υπάρχει είναι πως θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στις 20:30 στο χώρο εκδηλώσεων Ble Pavillon (Δ/νση: Λ. Ποσειδώνος 70, Άλιμος), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Επίσης θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Live Streaming από το επίσημο κανάλι της Super League στο You Tube.