Μέσω τιτιβίσματος στο twitter ο Σέρχιο Αραούχο έστειλε το κιτρινόμαυρο μήνυμά του μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής του στην ΑΕΚ.

Ο «Τσίνο» ανέβασε τη φωτογραφία από την παρουσίασή του μέσα από την Αγιά Σοφιά - OPAP Arena και έγραψε:

«Είναι πλέον επίσημο. Είναι τιμή να επιστρέφω. Μαζί θα πετύχουμε μεγάλα πράγματα».

It is official. It's an honor to be back. Together we will achieve big things @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/fZFEunTnXt