Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στη Σάλτσμπουργκ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Kirchdorf της Αυστρίας με τη Σάλτσμπουργκ. Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς.

Φιλικό Νο3 για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τιες νίκες με 1-0 απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Κράσνονταρ αναμετρώνται στο Kirchdorf της Αυστρίας με τη Σάλτσμπουργκ (19.00, NovaSports 4, Gazzetta).

Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-3-3. Η ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Σάλτσμπουργκ! / The line-up for today's friendly match against @RedBullSalzburg! #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2021 #OLYRBS #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/02z1owuaz5