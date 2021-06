Ραζβάν, ξέρω τι έκανες δύο χρόνια πριν…

Σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχωρούσε από τον ΠΑΟΚ. Επίσημα ο Ρουμάνος τεχνικός ξεκινάει αύριο τη δεύτερη θητεία του κι ο Σταύρος Σουντουλίδης καταπιάνεται και καταγράφει με λεπτομέρειες όλα όσα είχαν συμβεί εκείνες τις μέρες.

Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από την επώδυνη αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο. Ο Ρουμάνος τεχνικός είναι σημαντικό μέρος της ζώσης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Και είναι, το κυριότερο, κομμάτι της εντυπωσιακής διετίας 2017-2019. Της διετίας των τίτλων και των αμέτρητων ρεκόρ!

Ο 52χρονος, πια, προπονητής επιστρέφει στον τόπο του θριάμβου, αποδεχόμενος μία μεγάλη πρόκληση που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό. Ακριβώς δύο χρόνια μετά το διαζύγιο με τον «Δικέφαλο», επιστρέφει στην Τούμπα με στόχο να οδηγήσει ξανά τους «ασπρόμαυρους» στην κορυφή με τις γνωστές ατάκες, «balance», «mentality», «responsibility», να μας συντροφεύουν.

Ο Σαρλ ντε Γκολ είχε πει κάποτε ότι «τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους», αλλά ίσως λογάριαζε χωρίς τον Ρουμάνο τεχνικό! Ένας προπονητής ο οποίος έμεινε για δύο σεζόν και πρόλαβε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση ενός αήττητου πρωταθλήματος, δύο κυπέλλων και «αν υπήρχε VAR τώρα θα είχα δύο πρωταθλήματα», όπως είπε στην επίσημη παρουσίασή του αναφερόμενος για πολλοστή φορά, είναι αλήθεια, στο πολυσυζητημένο παιχνίδι του… Κομίνη, τον Μάρτιο του 2018.

Ο Λουτσέσκου, λοιπόν, είναι εδώ! Στις 25 Μαΐου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, έστω κι αν επίσημα ανακοινώθηκε την επομένη, ακριβώς 668 ημέρες μετά την αποχώρησή του. Τότε, κάνοντας χρήση του «buy out» έφυγε ως νταμπλούχος Ελλάδας για να γυρίσει φέτος και να γίνει ο τέταρτος ξένος προπονητής του «Δικεφάλου», που επιστρέφει για μια δεύτερη θητεία στον πάγκο του.

Το ξαφνικό αντίο

Ήταν Παρασκευή 28 Ιουνίου του 2019, σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια, και το πρόγραμμα της ομάδας, που μόλις είχε ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν ως νταμπλούχος Ελλάδας, περιελάβανε διπλή προπόνηση.

Πριν την έναρξη της απογευματινής προπόνησης ο Λουτσέσκου, μπήκε στα αποδυτήρια της Νέας Μεσημβρίας, μίλησε στους ποδοσφαιριστές και εκεί τους ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Στη συνέχεια βγήκε στο γήπεδο και έκανε κανονικά το πρόγραμμα!

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019: Οι τελευταίες οδηγίες Λουτσέσκου προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν την αποχώρησή του

Το σοκ στην «ασπρόμαυρη» κοινωνία ήταν ισχυρό. Η είδηση, τότε, έσκασε σαν «βόμβα» και πολλοί δεν πίστευαν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός, μετά από δύο απόλυτα πετυχημένα χρόνια και εστεμμένος πρωταθλητής Ελλάδας, θα αποχωρούσε με προορισμό την Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Χιλάλ.

Όμως, το ίδιο βράδυ ήρθε η επιβεβαίωση του διαζυγίου: «H ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός ενημέρωσε ότι κάνει χρήση όρου του συμβολαίου του σχετικά με πρόωρη αποχώρησή του. Ο ΠΑΟΚ εύχεται στον Ραζβάν Λουτσέσκου καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων».

Τον επόμενο ενάμιση χρόνο βρέθηκε στην Αλ Χιλάλ με την οποία κατέκτησε το Champions League Ασίας και ένα πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας, για να αποχωρήσει τον περασμένο Φεβρουάριο έχοντας πετύχει 46 νίκες, 15 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 72 παιχνίδια στον πάγκο της.

Ο Λουτσέσκου της πρώτης θητείας

Πέρα από τη φυσιολογική κούραση που επιφέρει ρήξεις και την ανάγκη αμφοτέρων να αναζωογονήσουν τα κύτταρα τους, στη σχέση Λουτσέσκου-ΠΑΟΚ υπήρξαν (όχι απιστίες, αλλά) ασυμφωνίες. Όλοι το γνώριζαν, άσχετα κι αν κυριάρχησε η άποψη ότι έφευγε για τα πετροδόλαρα των σεΐχηδων της Αλ Χιλάλ.

Μετά από δύο χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, δεν ήταν απλά ένα στέλεχος, ένας περαστικός. Βάσει αριθμών (68 νίκες σε 92 αγώνες), ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής που έχει περάσει από τον «ασπρόμαυρο» πάγκο. Ποτέ άλλοτε ένας προπονητής του ΠΑΟΚ δεν είχε ποσοστό επιτυχίας πάνω από το 70%, για την ακρίβεια 73,9%, όσο εμφανίζει να έχει πετύχει στο πρώτο πέρασμα του, συγκεκριμένα από τις 11 Αυγούστου 2017 έως τις 11 Μαΐου 2019.

Ο Λουτσέσκου καμαρώνει μπροστά στα τρόπαια του πρώτου νταμπλ στην ιστορία του ΠΑΟΚ

Στον δεύτερο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ, ο Ρουμάνος τεχνικός έφτανε τις 200 παρουσίες στους ελληνικούς πάγκους, κάποιες εβδομάδες νωρίτερα συμπλήρωνε 100 νίκες επικρατώντας της Ξάνθης, ενώ με την τρίτη «κούπα», που κατέκτησε έγινε ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, καθώς κανείς άλλος δεν έχει τρεις τίτλους στην προσωπική συλλογή του.

Τα ρεκόρ της διετίας

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έγινε η πρώτη ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό της σεζόν 1963-64, που έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου χωρίς να ηττηθεί. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα είχε καλύτερες αγωνιστικές επιδόσεις σε σχέση με τους «πράσινους» με 26 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες έναντι 24 νικών και έξι ισοπαλιών, που σημείωσε το Τριφύλλι.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τα 26 από τα 30 παιχνίδια που έδωσε στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία της ομάδας κόντρα σε 15 αντιπάλους. Τη σεζόν 1972-73 ο «Δικέφαλος» είχε μετρήσει 27 νίκες αλλά σε 34 αγώνες.

Ένα από τα δυνατότερα όπλα των αήττητων πρωταθλητών ήταν η αποτελεσματικότητα στο αμυντικό κομμάτι. Με μέσο όρο μικρότερο του μισού γκολ παθητικό ανά παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του έχοντας δεχθεί μόλις 14 γκολ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ συλλόγου.

Το περίφημο γούρικο σκουφί του Ρουμάνου προπονητή, που έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών

Στα 15 παιχνίδια που κλήθηκε να δώσει ο Δικέφαλος μακριά από την Τούμπα, επικράτησε στα 12 και ισοφάρισε το ρεκόρ συλλόγου. Ισάριθμα (12) νικηφόρα εκτός έδρας παιχνίδια είχε και η ομάδα του 1972-73, αλλά σε 17 αγώνες.

Οι αήττητοι νταμπλούχοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα σκοράροντας 66 φορές, επίδοση που είχε επαναλάβει ο Δικέφαλος τη σεζόν 2000-01, όταν και με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στο τιμόνι, κατέκτησε την τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Οι πρώτες μέρες μετά το νταμπλ

Ο Λουτσέσκου έχει πει επανειλημμένως ότι η πρώτη ενόχληση από την Αλ Χιλάλ έγινε αμέσως μετά τον τελικό του κυπέλλου. Τότε την είχε απορρίψει θέλοντας να συνεχίσει το έργο του στην Ελλάδα και να ηγηθεί της «επόμενης ημέρας» των νταμπλούχων στα προκριματικά του Champions League.

Γρήγορα, όμως, ήρθε η ρήξη με την ιδιοκτησία με αφορμή τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις. Ήταν άλλα τα «θέλω» των δύο πλευρών, εκ διαμέτρου αντίθετες οι προσεγγίσεις και οι τελικές αποφάσεις. Μέσα στον Ιούνιο και μέχρι να επιστρέψει η ομάδα στο γήπεδο, έρχονται στη Θεσσαλονίκη οι Ροντρίγκο, Λάμπρου, Μιχάι, Ζίβκοβιτς, αλλά παρέμενε ως εκκρεμότητα οι ανανεώσεις των Βαρέλα, Σάκχοφ και Κάνιας.

Στη γιορτή για την κατάκτηση του νταμπλ τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε...

Η αυλαία της χρονιάς άνοιξε στις 26 Ιουνίου, με αρκετές απουσίες καθώς από την πρώτη προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία απουσίαζαν, οι διεθνείς Πέλκας, Πασχαλάκης, Λημνιός, Ίνγκασον, Σφιντέρσκι, ενώ η λίστα των τραυματιών ήταν γεμάτη με τα ονόματα των Βέρνμπλουμ, Μαουρίσιο και Βιεϊρίνια.

Την επομένη η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωνε ότι «ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλαβε δράση από τις αρχές της προετοιμασίας και ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά… ιδιαίτερα από την δεύτερη μέρα δουλειάς». Τίποτα δεν προμήνυε, τι θα ακολουθούσε την Παρασκευή 28 Ιουνίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει την πρώτη διπλή προπόνηση της προετοιμασίας.

Ό,τι ακολούθησε της φυγής Λουτσέσκου

Με τον Λουτσέσκου να αποτελεί παρελθόν το Σάββατο 29 Ιουνίου ανακοινώνεται η ανανέωση της συνεργασίας με τον Φερνάντο Βαρέλα, ενώ αρχίζει μια παρέλαση υποψηφίων για τη διαδοχή του Ρουμάνου τεχνικού.

Μερίδα του κόσμου θεωρεί από τότε έτοιμο τον Πάμπλο Γκαρσία, άλλοι θέλουν πίσω τον Βλάνταν Ίβιτς, όμως επί της ουσίας στο τραπέζι υπάρχουν δύο επιλογές: Ο Αμπέλ Φερέιρα και ο Τόμας Κρίστιανσεν.

Το ίδιο βράδυ στο γάμο του ανιψιού του, Βάνια, ο Ιβάν Σαββίδης, ο γιος του Γιώργος, αλλά κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρέ Βιεϊρίνια, δημιούργησαν ένα πηγαδάκι και συζήτησαν τις ραγδαίες εξελίξεις, κάτι σαν μικρή σύσκεψη. Ουσιαστικά, κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης πάρθηκε η απόφαση να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Αμπέλ Φερέιρα, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον Τόμας Κρίστιανσεν, ο οποίος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Μάριο Μπράνκο.

Ο Αμπέλ Φερέιρα συνοδευόμενος από τον Μάριο Μπράνκο φτάνει την 1η Ιουλίου 2019 στο Άπελντοορν της Ολλανδίας

Παράλληλα, ο «Δικέφαλος» έψαχνε για στελέχη. Βλέπετε, μαζί με τον Λουτσέσκου έχει αποχωρήσει όλο το τιμ, το οποίο τώρα επιστρέφει, η ομάδα είχε μείνει «γυμνή» και καλείται άρον-άρον ο Χρήστος Καρυπίδης να αναλάβει καθήκοντα γενικού αρχηγού. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός του «Δικεφάλου» ήταν καθοδόν για τη Λαμία προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα της Φθιώτιδας όταν χτύπησε το τηλέφωνο του και του ζητήθηκε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση για να υπηρετήσει την αγαπημένη του ομάδα από ένα νέο πόστο.

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την απόκτηση-επιστροφή του Μίροσλαβ Στοχ και το βράδυ της ίδιας μέρας η Αλ Χιλάλ ανακοίνωνε και επίσημα την απόκτηση του Λουτσέσκου, μέσω ενός εντυπωσιακού video στα social media, παρουσιάζοντας την… ταινία της ζωής του Ρουμάνου προπονητή, από τη γέννησή του μέχρι το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία.

In 1969, a coach and son of a coach was born.. #AlHilal Răzvan Lucescu #AlHilal_Video pic.twitter.com/IFncSl8Lag

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 30, 2019

Την 1η Ιουλίου ο Φερέιρα πιάνει δουλειά στην Ολλανδία και το προπονητικό κέντρο του Άπελντοορν, όπου κατά σύμπτωση θα βρεθεί φέτος ο Λουτσέσκου, αν και θα έπρεπε να είναι αυτός εκεί πριν από δύο χρόνια…