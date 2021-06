«Στη Γουλβς ο Σα, στη Ρόμα ο Πατρίτσιο» (pic)

Στην Ιταλία γράφουν πως ο Ζοσέ Σα θα είναι σίγουρα κάτω από τα γκολπόστ της Γουλβς, στην περίπτωση που ο Πατρίτσιο αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο δεν διστάζει να εκφράσει την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ζοσέ Σα θα είναι ο νέος τερματοφύλακας της Γουλβς.

«Ο Ζοσέ Σα θα είναι ο νέος τερματοφύλακας της Γουλβς με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, εάν ο Ρουί Πατρίσιο αποχωρήσει από την ομάδα», τονίζει χαρακτηριστικά .

Στο Λιμάνι, δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια και έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Σα, με τον Φαμπιάνο να είναι μια περίπτωση που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.



Roma are working to complete both Rui Patricio and Granit Xhaka deals in the next days. #ASRoma @SkySport



José Sá will be new Wolves goalkeeper joining from Olympiacos if Rui Patricio leaves the club.



Xhaka is pushing to join Roma - #AFC working to complete the agreement.